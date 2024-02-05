200 евро за беспрепятственное оформление посылок: на взятке погорел инспектор Львовской таможни

В случае отказа предоставить неправомерную выгоду, инспектор затягивал процесс таможенного контроля и создавал искусственные препятствия во время его прохождения.

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Во Львове разоблачили и сообщили о подозрении инспектору таможенного поста Львовской таможни. Ему инкриминируется получение неправомерной выгоды.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, служащий организовал схему получения взяток от перевозчиков за беспрепятственное таможенное оформление посылок.

«Сумма неправомерной выгоды составляла 200 Евро из автомобиля. В случае отказа оказать неправомерную выгоду инспектор затягивал процесс таможенного контроля и создавал искусственные препятствия во время его прохождения», - говорится в сообщении.

В общей сложности правоохранители задокументировали получение взяток на общую сумму 400 Евро.

Подозреваемый задержан после очередного получения неправомерной выгоды. Во время обысков по месту жительства мужчины обнаружено и изъято около 7 000 долларов США.

Следственные действия продолжаются. Решаются вопросы об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от занимаемой должности.

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