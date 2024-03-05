Масштабный сбой задел и Telegram: сообщают о проблемах в работе мессенджера

Пользователи наблюдают перебои в работе мессенджера.

Как сообщалось, вечером 5 марта у Facebook и Instagram произошел сбой. Пользователи сообщают о проблемах входа в соцсети.

Выяснилось, что масштабный сбой задел и Telegram.

По обнародованным данным платформы DownDetector, отслеживающей отключение онлайн, в течение дня пользователи наблюдают перебои в работе мессенджера.

Ранее мы писали, что в Красном море повредили три кабеля, которые обеспечивали глобальный интернет и коммуникации.

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