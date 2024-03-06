В Днепропетровской области за убийство и изнасилование 16-летней девушки будут судить отца пятерых детей

На Днепропетровщине 16-летняя девочка была изнасилована и убита. Тело школьницы обнаружили в Пятихатках Каменского района. Впоследствии правоохранители нашли подозреваемого в преступлении.
Им оказался местный житель. 5 марта стало известно, что обвинительный акт в отношении мужчины был направлен в суд, передает областная прокуратура.
Его обвиняют в умышленном убийстве, изнасиловании несовершеннолетнего ребенка и воровстве. Известно, что мужчина после совершенного преступления унес с собой личные вещи жертвы.
Расследованием установлено, что поздно вечером 4 сентября 2023 года на одной из улиц г. Пятихатки он увидел знакомую 16-летнюю девушку, которая возвращалась домой.
Используя физическую силу, он затащил ее в безлюдный участок местности, где изнасиловал и задушил.
В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.
Как пишет издание nashemisto.dp.ua, преступником оказался отец 5 детей.
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