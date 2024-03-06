У Дніпропетровській області за вбивство та зґвалтування 16-річної дівчини судитимуть батька п’ятьох дітей

Зловмисник знав дівчину, силою затягнув її до безлюдної ділянки місцевості, де зґвалтував та задушив.

На Дніпропетровщині 16-річну дівчинку було зґвалтовано та вбито. Тіло школярки знайшли у П’ятихатках Кам’янського району. Згодом правоохоронці знайшли підозрюваного у зллочині. Ним виявився місцевий житель. 5 березня стало відомо, що обвинувальний акт стосовно чоловіка скерували до суду, передає обласна прокуратура.

Його звинувачують у навмисному убивстві, зґвалтуванні неповнолітньої дитини і крадіжки. Відомо, що чоловік після скоєного злочину забрав із собою особисті речі жертви.

Розслідуванням встановлено, що пізно ввечері 4 вересня 2023 року на одній із вулиць м. П'ятихатки він побачив раніше йому знайому 16-річну дівчину, яка поверталася додому.

Застосовуючи фізичну силу, він затягнув її до безлюдної ділянки місцевості, де зґвалтував та задушив.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Як пише видання nashemisto.dp.ua, злочинцем виявився батько 5-х дітей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.