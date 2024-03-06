Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив нову редакцію порядку призначення органів сертифікації авто

Уряд затвердив у новій редакції Порядок призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів.

Тривалість відсутності військовослужбовця в місці служби при дезертирстві не впливає на наявність складу дезертирства, основною ознакою є мета – Верховний Суд

Фактичний термін відсутності військовослужбовця в місці служби при дезертирстві може не перевищувати навіть і однієї доби, але це має значення лише для призначення покарання, зазначив Верховний Суд.

Європейський суд з прав людини вказав, що вимога до Telegram розшифрувати чати користувачів порушує Конвенцію

ЄСПЛ вказав, що вимога до Telegram розшифрувати чати порушує саму суть права на повагу до приватного життя і, отже, порушує статтю 8 Конвенції.

За тим, як Україна використає 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію

Механізм фінансування від ЄС передбачає, що Ревізійна рада прийматиме рекомендації для України щодо всіх випадків, коли, на її думку, українські органи не вжили заходів для запобігання корупції та конфлікту інтересів, а Україна повинна буде виконати такі рекомендації без затримки.

У військовозобов’язаних буде 60 днів, щоб оновити свої дані після вступу в силу закону про мобілізацію

Заступник голови Комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв підкреслив, що оновлення даних упродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян, а не правом.

  1. В Україні

У Дніпропетровській області за вбивство та зґвалтування 16-річної дівчини судитимуть батька п’ятьох дітей

09:24, 6 березня 2024
Зловмисник знав дівчину, силою затягнув її до безлюдної ділянки місцевості, де зґвалтував та задушив.
У Дніпропетровській області за вбивство та зґвалтування 16-річної дівчини судитимуть батька п’ятьох дітей
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Дніпропетровщині 16-річну дівчинку було зґвалтовано та вбито. Тіло школярки знайшли у П’ятихатках Кам’янського району. Згодом правоохоронці знайшли підозрюваного у зллочині. Ним виявився місцевий житель. 5 березня стало відомо, що обвинувальний акт стосовно чоловіка скерували до суду, передає обласна прокуратура.

Його звинувачують у навмисному убивстві, зґвалтуванні неповнолітньої дитини і крадіжки. Відомо, що чоловік після скоєного злочину забрав із собою особисті речі жертви.

Розслідуванням встановлено, що пізно ввечері 4 вересня 2023 року на одній із вулиць м. П'ятихатки він побачив раніше йому знайому 16-річну дівчину, яка поверталася додому.

Застосовуючи фізичну силу, він затягнув її до безлюдної ділянки місцевості, де зґвалтував та задушив.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Як пише видання nashemisto.dp.ua, злочинцем виявився батько 5-х дітей. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду