У компанії Meta знають про проблеми з Facebook та Instagram і працюють над цим, — речник

Що саме стало причиною, в компанії наразі не повідомляють.

У вівторок, 5 березня, у соцмережах Facebook та Instagram стався масштабний збій. Речник Meta Енді Стоун відреагував на проблеми з доступом.

«Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Ми працюємо над цим зараз», — зазначив Стоун.

Що саме стало причиною, в компанії наразі не повідомляють.

Фахівці працюють над усуненням проблем. Дані Downdetector вказують на те, що доступ до соцмереж відновлюється. Зокрема, частина користувачів повідомляють, що їм вдалося увійти в свої аккаунти.

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