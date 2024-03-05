У Києві перевіряють резонансні об’єкти будівництва: почали із монастиря на територій Києво-Могилянської академії

Інспекція містобудування оголосила перевірку резонансних об’єктів будівництва у Києві.

Фото: FB Спадщина

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Віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков доручив провести перевірки резонансних об’єктів будівництва у Києві. Про це повідомляє Державна інспекція архітектури та містобудування.

В межах першої перевірки інспектори вже почали роботу з обʼєктом будівництва – Келіями Братського монастиря на території Національного університету «Києво-Могилянська академія».

«Громадські активісти неодноразово звертали увагу на можливе незаконне проведення будівельних робіт на памʼятці історії та архітектури національного значення – 200-річній Келії Братського монастиря, яка знаходиться на території», – зазначили в ДІАМ.

Крім того, 7 березня інспектори планують перевірити будівництво багатоповерхового житлового комплексу безпосередньо на межі Солом’янського ландшафтного парку за адресою Генерала Шаповала, 1-3.

«За словами місцевих мешканців, внаслідок діяльності забудовника відбувся зсув ґрунту та обвал однієї з центральних алей парку в будівельний котлован», – пояснили у ДІАМ.

В межах проведення перевірок у інспекторів є 10 календарних днів, щоб ретельно вивчити всі документи, провести огляд на місці та оприлюднити висновки щодо цих двох обʼєктів.

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