У Нідерландах закінчився захист для українців: що чекає на біженців

Біженцям з України потрібно виїхати з Нідерландів до 1 квітня.

Джерело фото: Укрінформ

У Нідерландах минув термін тимчасового захисту для біженців з України, які не мають українського громадянства. Згідно з інформацією nltimes.nl, їм слід виїхати з країни до 1 квітня або звернутися за міжнародним притулком.

Близько сотні громадян третіх країн вийшли на мітинг протесту проти депортації. Згідно з офіційними даними, Нідерланди припинили захист громадян третіх країн з 4 березня 2024 року. Це стосується близько 2540 іноземців, які до початку конфлікту в Україні працювали або навчалися тут, маючи тимчасові дозволи на проживання.

Після 4 березня вони можуть залишатися у муніципальних притулках ще 28 днів, але їм більше не дозволять працювати та отримувати безкоштовне лікування. До 1 квітня вони повинні звільнитися з роботи, закрити банківські рахунки та знятися із реєстрації у муніципалітеті. Для тих, хто виїжджає, уряд надає допомогу в 5000 євро.

Близько 100 громадян третіх країн вийшли на мітинг проти депортації у Гаазі. Вони висловлюють своє незадоволення різним ставленням до українських громадян та тих, хто навчався або працював в Україні з тимчасовою посвідкою.

На цьому тижні кілька судів розглядають справи громадян третіх країн, які оскаржують припинення права на проживання. Для тих, чиї справи розглядають у суді, дозволили залишитися у муніципальних притулках на кілька тижнів довше.

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