В Нидерландах закончилась защита для украинцев: что ждет беженцев

Беженцам из Украины нужно выехать из Нидерландов до 1 апреля.

Источник фото: Укринформ

В Нидерландах истек срок временной защиты для беженцев из Украины, которые не имеют украинского гражданства. Согласно информации nltimes.nl, им следует выехать из страны до 1 апреля или обратиться за международным убежищем.

Около сотни граждан третьих стран вышли на митинг протеста против депортации. Согласно официальным данным, Нидерланды прекратили защиту граждан третьих стран с 4 марта 2024 года. Это касается около 2540 иностранцев, которые до начала конфликта в Украине работали или учились здесь, имея временные виды на жительство.

После 4 марта они могут оставаться в муниципальных приютах еще 28 дней, но им больше не позволят работать и получать бесплатное лечение. До 1 апреля они должны уволиться с работы, закрыть банковские счета и сняться с регистрации в муниципалитете. Для тех, кто выезжает, правительство предоставляет помощь в 5000 евро.

Около 100 граждан третьих стран вышли на митинг против депортации в Гааге. Они выражают свое недовольство разным отношением к украинским гражданам и тем, кто учился или работал в Украине с временным видом на жительство.

На этой неделе несколько судов рассматривают дела граждан третьих стран, которые оспаривают прекращение права на проживание. Для тех, чьи дела рассматривают в суде, позволили остаться в муниципальных убежищах на несколько недель дольше.

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