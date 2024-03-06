На Закарпатье разоблачили лесничего, который получил более 100 тысяч взятки за отпуск древесины вне учета

Работник лесоохраны наладил схему отпуска гражданам незаконно срубленной лесопродукции вне бухгалтерского учета.

Фото: Закарпатская областная прокуратура

На Закарпатье лесничего разоблачили на вымогательстве и получении неправомерной выгоды лесного филиала "Свалявское лесное хозяйство". Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Отмечается, что работник лесоохраны наладил схему отпуска гражданам незаконно срубленной лесопродукции вне бухгалтерского учета. За это требовал взятки, размер которых зависел от объема и класса древесины.

В течение года прокуроры совместно со следователями ГБР задокументировали несколько фактов получения подозреваемым неправомерной выгоды. Речь шла об отпуске деловой древесины под видом дров. При этом фигурант рассчитывал, что объемы таких поставок могут достигать 100 кубических метров, что будет приносить ему до 300 тыс. грн дохода ежемесячно.

Лесничий был задержан на днях, при передаче ему 88 тыс. грн. В общей сложности мужчина успел получить 123 тыс. грн взятки.

Ему инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды. Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внести залог.

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