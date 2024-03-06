На Закарпатті викрили лісничого, який отримав понад 100 тисяч хабаря за відпуск деревини поза обліком

Працівник лісоохорони налагодив схему відпуску громадянам незаконно зрубаної лісопродукції поза бухгалтерським обліком.

Фото: Закарпатська обласна прокуратура

На Закарпатті лісничого викрили на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди лісничого філії "Свалявське лісове господарство". Про це повідомили у обласній прокуратурі.

Зазначається, що працівник лісоохорони налагодив схему відпуску громадянам незаконно зрубаної лісопродукції поза бухгалтерським обліком. За це вимагав від них хабарі, розмір яких залежав від об’єму та класу деревини.

Протягом року прокурори спільно зі слідчими ДБР задокументували кілька фактів отримання підозрюваним неправомірної вигоди. Йшлося про відпуск ділової деревини під виглядом дров. При цьому фігурант розраховував, що обсяги таких поставок можуть сягати 100 метрів кубічних, що приноситиме йому до 300 тис. грн доходу щомісяця.

Лісничого затримали на днях, при передачі йому 88 тис. грн. Загалом чоловік встиг отримати 123 тис. грн хабаря.

Йому інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди. Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.