У Тисі на кордоні з Румунією виявили тіло чоловіка

У річці на кордоні з Румунією знайшли тіло івано-франківця.

Під час проведення патрулювання річкової ділянки кордону прикордонні наряди відділення «Солотвино» виявили тіло людини без ознак життя у річці Тиса.

За інформацією Державної прикордонної служби, до місця події були викликані рятувальники ДСНС та поліція. Тіло було вилучено з води, і згідно з отриманою інформацією, загиблим виявився мешканець Івано-Франківської області, народжений у 2002 році.

Цей випадок став уже 21 загибеллю людини під час спроби перепливання річки Тиса, що є кордоном з Румунією, з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Це свідчить про небезпеку та важкість таких спроб, особливо у водних ділянках, і закликає до обережності та дотримання правил безпеки при перетині кордону.

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