Президент Угорщини затвердив ратифікацію вступу Швеції в НАТО

Угорщина остаточно ратифікувала заявку Швеції на вступ до Альянсу.

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У вівторок, 5 берещня, новообраний президент Угорщини Тамаш Шуйок затвердив ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО. Про це повідомляє Reuters.

Після того, як глава угорської держави підписав ратифікаційний документ, його мають направити у Вашингтон.

Видання додає, що таку процедуру, найімовірніше, мають провести швидко.

Раніше ми писали, що парламент Угорщини офіційно схвалив членство Швеції в НАТО.

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