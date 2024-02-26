Парламент Угорщини офіційно схвалив членство Швеції в НАТО

До сьогодні Угорщина була єдиною країною, яка не ратифікувала шведську заявку.

У понеділок, 26 лютого, парламент Угорщини схвалив законопроект, який дозволяє Швеції приєднатися до НАТО. Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що парламент Угорщини розчистив шлях для північної країни приєднатися до Західного оборонного альянсу.

За ратифікацію протоколу про вступ Швеції в НАТО проголосували 188 депутатів угорського парламенту, проти виступили шестеро.

Формально процес ратифікації завершиться після того, як ратифікаційний протокол підпише президент Угорщини й він буде опублікований в офіційному віснику. Це, як очікується, відбудеться протягом наступного тижня.

Як відомо, до сьогодні Угорщина була єдиною країною-членом НАТО, яка не погоджувалась на вступ Швеції і відкладала ратифікацію через низку вимог та конфліктів.

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