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  1. У світі

Вантажний потяг рушив без машиніста і проїхав на швидкості понад 70 км

07:19, 27 лютого 2024
Індійська залізниця розслідує епізод безпілотного руху потяга.
Вантажний потяг рушив без машиніста і проїхав на швидкості понад 70 км
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Індійська залізниця розпочала розслідування після того, як вантажний потяг пройшов понад 70 кілометрів без машиніста. Відео інциденту, яке поширилося у соціальних мережах, показує, як поїзд на великій швидкості пролітає повз кілька станцій. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що в неділю поїзд рухався без водія з Катуа в Джамму і Кашмірі до району Хошіарпур в Пенджабі. На залізниці стверджують, що поїзд було успішно зупинено, і ніхто не постраждав.

Офіційні джерела повідомили інформаційному агентству Press Trust of India (PTI), що інцидент стався між 07:25 і 09:00 за місцевим часом у неділю. Поїзд із 53 вагонами, який перевозив каміння, рухався до Пенджабу з Джамму, коли зупинився в Катуа для зміни екіпажу.

За даними офіційних джерел, поїзд почав рухатися без машиніста після того, як останній та його помічник зійшли. Він рухався зі швидкістю майже 100 км/год і пройшов близько п'яти станцій, перш ніж його змогли зупинити.

Незабаром після того, як було зафіксовано рух поїзда, чиновники закрили залізничні переїзди на його шляху. Представники PTI повідомили, що поїзд було зупинено після того, як службовець залізниці виклав на рейки дерев'яні блоки, щоб зменшити його швидкість.

Чиновники також заявили, що планують встановити точну причину того, що спричинило рух поїзда після зупинки в Катуа, аби уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

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