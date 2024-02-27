Грузовой поезд двинулся без машиниста и проехал на скорости более 70 км

Индийская железная дорога расследует эпизод беспилотного движения поезда.

Индийская железная дорога начала расследование после того, как грузовой поезд прошел более 70 километров без машиниста. Видео инцидента, которое распространилось в социальных сетях, показывает, как поезд на большой скорости пролетает мимо нескольких станций. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что в воскресенье поезд двигался без водителя из Катуа в Джамму и Кашмире в район Хошиарпур в Пенджабе. На железной дороге утверждают, что поезд был успешно остановлен, и никто не пострадал.

Официальные источники сообщили информационному агентству Press Trust of India (PTI), что инцидент произошел между 07:25 и 09:00 по местному времени в воскресенье. Поезд с 53 вагонами, перевозивший камни, двигался в Пенджаб из Джамму, когда остановился в Катуа для смены экипажа.

По данным официальных источников, поезд начал двигаться без машиниста после того, как последний и его помощник сошли. Он двигался со скоростью почти 100 км/ч и прошел около пяти станций, прежде чем его смогли остановить.

Вскоре после того, как было зафиксировано движение поезда, чиновники закрыли железнодорожные переезды на его пути. Представители PTI сообщили, что поезд был остановлен после того, как служащий железной дороги выложил на рельсы деревянные блоки, чтобы уменьшить его скорость.

Чиновники также заявили, что планируют установить точную причину того, что вызвало движение поезда после остановки в Катуа, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

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