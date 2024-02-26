Парламент Венгрии официально одобрил членство Швеции в НАТО

До сегодня Венгрия была единственной страной, не ратифицировавшей шведскую заявку.

В понедельник, 26 февраля, парламент Венгрии одобрил законопроект, позволяющий Швеции присоединиться к НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что парламент Венгрии расчистил путь для северной страны присоединиться к Западному оборонному альянсу.

За ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО проголосовали 188 депутатов венгерского парламента, против которых выступили шестеро.

Формально процесс ратификации завершится после того, как ратификационный протокол подпишет президент Венгрии и будет опубликован в официальном вестнике. Это, как ожидается, произойдет в течение следующей недели.

Как известно, до сегодня Венгрия была единственной страной-членом НАТО, которая не соглашалась на вступление Швеции и откладывала ратификацию из-за ряда требований и конфликтов.

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