Президент Венгрии утвердил ратификацию вступления Швеции в НАТО

Венгрия окончательно ратифицировала заявку Швеции о вступлении в Альянс.

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Во вторник, 5 марта, новоизбранный президент Венгрии Тамаш Шуек утвердил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает Reuters.

После того как глава венгерского государства подписал ратификационный документ, его должны направить в Вашингтон.

Издание добавляет, что такую процедуру, скорее всего, должны провести быстро.

Ранее мы писали, что парламент Венгрии официально одобрил членство Швеции в НАТО.

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