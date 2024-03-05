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У военнообязанных будет 60 дней, чтобы обновить свои данные после вступления в силу закона о мобилизации

Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев подчеркнул, что обновление данных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу будет обязанностью граждан, а не правом.

Объявлено начало отбора кандидатов на должность судьи КСУ по квоте Президента Украины

Офис Президента сообщает, что Конкурсная комиссия будет принимать документы кандидатов на должность судьи КСУ до 31 марта.

За тем, как Украина использует 50 млрд евро от ЕС, будет следить Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции

Механизм финансирования от ЕС предусматривает, что Ревизионный совет будет принимать рекомендации для Украины по всем случаям, когда, по ее мнению, украинские органы не приняли меры по предотвращению коррупции и конфликта интересов, а Украина должна будет выполнить такие рекомендации без задержки.

Для расчета налога на недвижимость Минюст теперь будет передавать данные о владельцах квартир и домов в Налоговую в автоматическом порядке

Считать налог на недвижимость теперь будут по данным об объектах жилой и нежилой недвижимости, которые будут передаваться в Налоговую службу в автоматическом порядке.

Как задекларировать уничтоженное имущество: разъяснение НАПК

Если дом или автомобиль уничтожены, то информация об имуществе все равно подлежит отображению до момента исключения сведений из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или снятия транспортного средства с учета.

  1. В Украине

Кабмин решил позаимствовать у Канады до 2 млрд канадских долларов в 2024 году

18:17, 5 марта 2024
Средства планируется получить в виде кредитов.
Кабмин решил позаимствовать у Канады до 2 млрд канадских долларов в 2024 году
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Кабинет министров принял решение перенять у Канады до 2 млрд канадских долларов в 2024 году. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Средства планируется получить в виде кредитов.

Принято решение осуществить государственные внешние заимствования в 2024 году путем привлечения кредита от Канады. Утверждены основные условия осуществления государственных внешних заимствований в 2024 году путем привлечения кредита от Канады. Заимствование будет осуществлено на общую сумму, не превышающую 2 млрд канадских долларов», — отметил Мельничук.

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