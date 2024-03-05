Кабмин решил позаимствовать у Канады до 2 млрд канадских долларов в 2024 году

Средства планируется получить в виде кредитов.

Кабинет министров принял решение перенять у Канады до 2 млрд канадских долларов в 2024 году. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Средства планируется получить в виде кредитов.

Принято решение осуществить государственные внешние заимствования в 2024 году путем привлечения кредита от Канады. Утверждены основные условия осуществления государственных внешних заимствований в 2024 году путем привлечения кредита от Канады. Заимствование будет осуществлено на общую сумму, не превышающую 2 млрд канадских долларов», — отметил Мельничук.

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