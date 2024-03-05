Кабмін вирішив запозичити в Канади до 2 млрд канадських доларів в 2024 році

Кошти планується отримати в формі кредитів.

Кабінет міністрів прийняв рішення запозичити в Канади до 2 млрд канадських доларів в 2024 році. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кошти планується отримати в формі кредитів.

«Прийнято рішення здійснити державні зовнішні запозичення у 2024 році шляхом залучення кредиту від Канади. Затверджено Основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень у 2024 році шляхом залучення кредиту від Канади. Запозичення буде здійснено на загальну суму, що не перевищує 2 млрд. канадських доларів», — зазначив Мельничук.

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