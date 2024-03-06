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Длительность отсутствия военнослужащего в месте службы при дезертирстве не влияет на наличие состава дезертирства, основной признак это цель – Верховный Суд

Фактический срок отсутствия военнослужащего в месте службы при дезертирстве может не превышать даже и одних суток, но это имеет значение только для назначения наказания, отметил Верховный Суд.

Европейский суд по правам человека указал, что требование к Telegram расшифровать чаты пользователей нарушает Конвенцию

ЕСПЧ указал, что требование к Telegram расшифровать чаты нарушает саму суть права на уважение частной жизни и, следовательно, нарушает статью 8 Конвенции.

У военнообязанных будет 60 дней, чтобы обновить свои данные после вступления в силу закона о мобилизации

Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев подчеркнул, что обновление данных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу будет обязанностью граждан, а не правом.

Объявлено начало отбора кандидатов на должность судьи КСУ по квоте Президента Украины

Офис Президента сообщает, что Конкурсная комиссия будет принимать документы кандидатов на должность судьи КСУ до 31 марта.

За тем, как Украина использует 50 млрд евро от ЕС, будет следить Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции

Механизм финансирования от ЕС предусматривает, что Ревизионный совет будет принимать рекомендации для Украины по всем случаям, когда, по ее мнению, украинские органы не приняли меры по предотвращению коррупции и конфликта интересов, а Украина должна будет выполнить такие рекомендации без задержки.

  1. В Украине

В Тисе на границе с Румынией обнаружили тело мужчины

07:19, 6 марта 2024
В реке на границе с Румынией нашли тело ивано-франковца.
В Тисе на границе с Румынией обнаружили тело мужчины
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Во время проведения патрулирования речного участка границы пограничные наряды отделения "Солотвино" обнаружили тело человека без признаков жизни в реке Тиса.

По информации Государственной пограничной службы, к месту происшествия были вызваны спасатели ГСЧС и полиция. Тело было извлечено из воды, и согласно полученной информации, погибшим оказался житель Ивано-Франковской области, родившийся в 2002 году.

Этот случай стал уже 21 гибелью человека при попытке переплытия реки Тиса, которая является границей с Румынией, с момента начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Это свидетельствует об опасности и тяжести таких попыток, особенно в водных участках, и призывает к осторожности и соблюдению правил безопасности при пересечении границы.

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