В Тисе на границе с Румынией обнаружили тело мужчины

В реке на границе с Румынией нашли тело ивано-франковца.

Во время проведения патрулирования речного участка границы пограничные наряды отделения "Солотвино" обнаружили тело человека без признаков жизни в реке Тиса.

По информации Государственной пограничной службы, к месту происшествия были вызваны спасатели ГСЧС и полиция. Тело было извлечено из воды, и согласно полученной информации, погибшим оказался житель Ивано-Франковской области, родившийся в 2002 году.

Этот случай стал уже 21 гибелью человека при попытке переплытия реки Тиса, которая является границей с Румынией, с момента начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Это свидетельствует об опасности и тяжести таких попыток, особенно в водных участках, и призывает к осторожности и соблюдению правил безопасности при пересечении границы.

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