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В Киеве проверяют резонансные объекты строительства: начали с монастыря на территории Киево-Могилянской академии

18:38, 5 марта 2024
Инспекция градостроительства объявила о проверке резонансных объектов строительства в Киеве.
В Киеве проверяют резонансные объекты строительства: начали с монастыря на территории Киево-Могилянской академии
Фото: FB Спадщина
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Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков поручил провести проверки резонансных объектов строительства в Киеве. Об этом сообщает Государственная инспекция архитектуры и градостроения.

В рамках первой проверки инспекторы уже начали работу с объектом строительства – Келиями Братского монастыря на территории Национального университета Киево-Могилянская академия.

«Общественные активисты неоднократно обращали внимание на возможное незаконное проведение строительных работ на памятнике истории и архитектуры национального значения – 200-летней Келии Братского монастыря, которая находится на территории», – отметили в ГИАГ.

Кроме того, 7 марта инспекторы планируют проверить строительство многоэтажного жилого комплекса прямо на границе Соломенского ландшафтного парка по адресу Генерала Шаповала, 1-3.

«По словам местных жителей, в результате деятельности застройщика произошел оползень и обвал одной из центральных аллей парка в строительный котлован», – пояснили в ГИАГ.

В рамках проведения проверок у инспекторов есть 10 календарных дней, чтобы тщательно изучить все документы, провести осмотр на месте и обнародовать выводы этих двух объектов.

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