В компании Meta знают о проблемах с Facebook и Instagram и работают над этим, — спикер

Что именно послужило причиной, в компании пока не сообщают.

Во вторник, 5 марта, в соцсетях Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. Спикер Meta Энди Стоун отреагировал на проблемы с доступом.

«Мы знаем, что люди испытывают проблемы с доступом к нашим услугам. Мы работаем над этим сейчас», – отметил Стоун.

Что именно послужило причиной, в компании пока не сообщают.

Специалисты работают над устранением проблем. Данные Downdetector указывают на то, что доступ к соцсетям возобновляется. В частности, часть пользователей сообщают, что им удалось войти в свои аккаунты.

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