Стала известна причина масштабного сбоя в Facebook и Instagram: у Meta приносят извинения

Сбой работы социальных сетей произошел из-за технической проблемы.

Как сообщалось, вечером 5 марта у Facebook и Instagram произошел сбой.

Сбой работы социальных сетей произошел из-за технической проблемы. Об этом заявил спикер компании Meta Энди Стоун.

«Раньше сегодня из-за технической проблемы у людей возникли трудности с доступом к некоторым нашим услугам», - говорится в заявлении.

По его словам, компания решила эту проблему как можно скорее для всех, кого она затронула.

«Приносим извинения за причиненные неудобства», – добавил Стоун.

Добавим, что учредитель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал масштабный сбой в работе сервисов Meta.

По его словам, миллионы людей регистрировались и делились контентом в мессенджере за последнее время, пока Facebook и Instagram не работали.

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