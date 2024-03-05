Стала известна причина масштабного сбоя в Facebook и Instagram: у Meta приносят извинения

Как сообщалось, вечером 5 марта у Facebook и Instagram произошел сбой.
Сбой работы социальных сетей произошел из-за технической проблемы. Об этом заявил спикер компании Meta Энди Стоун.
«Раньше сегодня из-за технической проблемы у людей возникли трудности с доступом к некоторым нашим услугам», - говорится в заявлении.
По его словам, компания решила эту проблему как можно скорее для всех, кого она затронула.
«Приносим извинения за причиненные неудобства», – добавил Стоун.
Добавим, что учредитель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал масштабный сбой в работе сервисов Meta.
По его словам, миллионы людей регистрировались и делились контентом в мессенджере за последнее время, пока Facebook и Instagram не работали.
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