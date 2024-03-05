В вопросе возвращения украинцев из-за границы речь не идет об административных мерах, — Денис Шмыгаль

В Кабмине говорят только о стимулах для возвращения на Родину.

В вопросе возвращения украинцев из-за границы речь не идет об административных мерах, а исключительно о стимулах. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Речь идет не об административных мерах, а исключительно о стимулах. Больше безопасности, больше условий жизни, больше возможностей самореализации.

На это работают программы внутри страны. Такие как есть Восстановление, есть Жилища, гранты и доступные кредиты для старта собственного бизнеса», — заявил премьер на заседании правительства.

Шмыгаль отметил, что правительство выделило из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 9,3 млрд грн для Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областей.

На эти деньги будут отремонтированы жилые дома, школы, больницы, объекты критической инфраструктуры.

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