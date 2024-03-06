Выборы в США: Трамп и Байден победили на праймериз

Источник фото: pravda.com.ua

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В «супервторник», 5 марта, когда проходило голосование в 15 штатах, президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп одержали победы в праймериз от своих партий, сообщает NBC News.

Так, Трамп победил по результатам голосования в 12 штатах: Калифорния, Северная Каролина, Вирджиния, Теннесси, Оклахома, Техас, Арканзас, Мэн, Алабама, Массачусетс, Колорадо и Миннесота.

Между тем Байден одержал победу в Калифорнии, Айове, Вирджинии, Северной Каролине, Вермонте, Оклахоме, Теннесси, Массачусетсе, Мэне, Арканзасе, Техасе, Алабаме, Колорадо и Миннесоте.

Единственная конкурентка Трампа за номинацию от республиканцев, Никки Хейли, выиграла только в штате Вермонт.

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