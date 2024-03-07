Белый дом взвешивает возможность привлечь 200 млн долларов армии США для срочной поддержки Украины, — СМИ

Денежные средства могут использовать для оплаты критически важного оружия, боеприпасов и другого оборудования, поскольку Украина сталкивается с дефицитом артиллерии и снарядов.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность привлечь около $200 миллионов по финансированию своей армии для срочной помощи Украине. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Денежные средства могут использовать для оплаты критически важного оружия, боеприпасов и другого оборудования, поскольку Украина сталкивается с дефицитом артиллерии и снарядов к ней, тогда как оккупанты медленно продвигаются на фронте.

Издание отмечает, что дебаты по использованию небольшого количества резервов Пентагона демонстрируют усилия Белого дома найти любую возможную помощь для Украины, пока законопроект о выделении $61 миллиарда задержался в Конгрессе.

По данным одного из источников, окончательное решение еще не было одобрено.

Министерство обороны США регулярно призывает Конгресс как можно быстрее принять законопроект с $61 миллиардом для Украины. Пентагон считает, что это единственный способ полностью удовлетворить потребности ВСУ в поле боя.

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