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Считать срок в 36 месяцев для увольнения с военной службы тех, кто на фронте, и тех, кто выполняет задания в тылу, предлагают по-разному

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Соцсеть Маска X может убрать просмотр количества лайков и репостов под публикациями

09:10, 7 марта 2024
Илон Маск убежден, что эта информация может зрительно «загромождать» содержимое платформы.
Соцсеть Маска X может убрать просмотр количества лайков и репостов под публикациями
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Илон Маск заявил, что его социальная сеть X рассматривает возможность убрать просмотр количества лайков и репостов, отражаемых в каждой публикации. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, эта информация может визуально «загромождать» содержимое платформы.

Кроме того, соцсеть Маска в скором времени может получить одобрение на лицензию на перевод денег в Нью-Йорке. Это на шаг приблизит платформу к предоставлению платежных функций.

X может получить лицензию в Калифорнии в течение следующего месяца, тогда как получение разрешения в Нью-Йорке может быть «через несколько месяцев».

Ранее мы писали, что соцсеть Маска X будет размещать рекламу только у «избранных» аккаунтов.

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