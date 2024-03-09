Помощь в кредит и активы рф: республиканцы готовят новый проект поддержки Украины — СМИ

Среди предложений республиканцев – выделение части невоенной помощи в форме кредита, а российские активы могут быть использованы в качестве залога.

Фото: kyiv24.news

Республиканцы в Палате представителей США, спикер Майк Джонсон и главы ряда комитетов Палаты представителей, занимающихся вопросами нацбезопасности, разрабатывают собственный пакет помощи Украине. Об этом сообщило издание NBC News со ссылкой на три своих источника.

Законодатели рассчитывают, что новый документ пройдет через Конгресс, не оттолкнув консерваторов, выступающих против дальнейшего финансирования Украины.

Планы находятся на предварительной стадии и еще далеки от окончательного формирования.

Издание сообщает, что дальнейшее ожидание может отодвинуть принятие критически важной помощи для Украины на апрель, учитывая запланированные двухнедельные каникулы в Конгрессе в конце марта.

Среди обсуждаемых предложений рассматривать часть невоенной помощи как вид кредита, заявил председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майк МакКоул, республиканец от Техаса, участвующий в обсуждении, и сенатор Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины.

Экономическая помощь для поддержания общего функционирования правительства Украины и его долгосрочных усилий по восстановлению по этому плану будет подпадать под условия кредита. В свою очередь, активы россии, арестованные правительством США из-за санкций, также могут быть использованы в качестве залога.

Ранее сообщалось, что демократы Палаты представителей США не будут поддерживать альтернативный законопроект с помощью Украине, который предлагают республиканцы.

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