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Допомога в кредит та активи рф: республіканці готують новий проект підтримки Україні — ЗМІ

10:08, 9 березня 2024
Серед пропозицій республіканців – виділення частини невійськової допомоги у формі кредиту, а російські активи можуть бути використані як застава.
Допомога в кредит та активи рф: республіканці готують новий проект підтримки Україні — ЗМІ
Фото: kyiv24.news
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Республіканці у Палаті представників США, спікер Майк Джонсон та голови низки комітетів Палати представників, які займаються питаннями нацбезпеки, наразі розробляють власний пакет допомоги Україні. Про це повідомило видання NBC News з посиланням на три свої джерела.

Законодавці розраховують, що новий документ пройде через Конгрес, не відштовхнувши консерваторів, що виступають проти подальшого фінансування України.

Плани перебувають на попередній стадії і ще далекі від остаточного формування.

Видання повідомляє, що подальше очікування може відсунути прийняття критично важливої допомоги для України на квітень, враховуючи заплановані двотижневі канікули в Конгресі наприкінці березня.

Серед пропозицій, що обговорюються, розглядати частину невійськової допомоги як вид кредиту, заявив голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майк МакКоул, республіканець від Техасу, який бере участь в обговоренні, і сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни.

Економічна допомога для підтримки загального функціонування уряду України та її довгострокових зусиль з відбудови за цим планом буде підпадати під умови кредиту. У свою чергу, активи рф, заарештовані урядом США через санкції, також можуть бути використані як застава.

Раніше ми писали, що демократи Палати представників США не підтримуватимуть альтернативного законопроекту з допомогою Україні, який пропонують республіканці.

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