В Україні відзначають 210-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка

9 березня в Україні відзначають 210-ту річницю від дня народження нашого славетного поета, художника, мислителя Тараса Шевченка.

Фото: radabershad.gov.ua

9 березня в Україні відзначають 210 років від народження Тараса Шевченка. Саме цього дня народився великий Кобзар, видатний український поет і художник, який у свідомості кожного українця займає місце національного героя. Завдяки своїй творчості Тарас Шевченко надихав український народ до боротьби за правду, незалежність, свободу.

Народившись у родині українського кріпака, Тарас Григорович зміг, завдяки наполегливості, отримати грамоти у дяка. У віці 14 років почав прислуговувати в домі поміщика Енгельгардта, якому і належала сім'я Шевченко. Як власність пана переїхав разом з ним до Петербурга. Від ранніх років він показав здібності до малювання, навіть отримав нагоду вчитися у майстра тих часів Василя Ширяєва. Там він привернув увагу до себе великого художника Карла Брюллова та видатного поета Василя Жуковського, які захотіли звільнити його з кріпацтва. Та пан захотів досить велику суму за здібного юнака.

Для того, щоб зібрати потрібну суму, сім'я Брюллова провела аукціон. Коли Шевченко здобув свободу, почав навчатися у Петербурзькій академії мистецтв. Там він не лише малював, але й вивчав літературу, історію, різні гуманітарні дисципліни. 1846 року Шевченко долучився до Кирило-Мефодіївського братства — це була організація, яка ставила за мету відродити українську визвольну боротьбу. У 50-х роках його заарештували, як і багатьох інших членів братства. Його засудили до служби рядовим в одному з Оренбурзьких корпусів, заборонили малювати і писати.

Через 10 років Шевченко отримав звільнення, але йому заборонили жити на території України. 10 березня 1861 року Тараса Шевченка не стало.

Що ще сьогодні відзначають?

Також 9 березня День землепорядника України. Професійне свято припадає на другу суботу березня. Вітають всіх тих, хто працює у сфері розподілу земельних ресурсів. Хоча широкому загалу людей ця професія маловідома, проте вона досить важлива. Вперше свято відсвяткували 1999 року.

А ще 9 березня Міжнародний день діджея. Молоде музичне і професійне свято, яке було створене 2002 року. Усі кошти, які отримують діджеї за свої виступи цього дня, перераховуються в дитячі благодійні організації. Особливою популярністю свято користується у Великій Британії.

9 березня Міжнародний день поясних сумок. Припадає на другу суботу березня. Цей день був створений для того, щоб вшанувати культову сумку, яка стала основою моди 1980-х і 1990-х років.

Також 9 березня День генеалогії. Припадає на другу суботу березня. Подія створена для того, щоб спонукати людей більше дізнаватися про своїх предків та глибше зануритися в історію.

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