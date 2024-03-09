В Украине отмечают 210-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко

9 марта в Украине отмечают 210-летие со дня рождения нашего знаменитого поэта, художника, мыслителя Тараса Шевченко.

Фото: radabershad.gov.ua

9 марта в Украине отмечают 210 лет со дня рождения Тараса Шевченко. Именно в этот день родился великий Кобзарь, выдающийся украинский поэт и художник, в сознании каждого украинца занимающий место национального героя. Благодаря своему творчеству Тарас Шевченко вдохновлял украинский народ на борьбу за правду, независимость, свободу.

Родившись в семье украинского крепостного, Тарас Григорьевич смог, благодаря настойчивости, получить грамоты у дьяка. В возрасте 14 лет начал прислуживать в доме помещика Энгельгардта, которому принадлежала семья Шевченко. Как собственность господина переехал вместе с ним в Петербург. С ранних лет он показал способности к рисованию, даже получил возможность учиться у мастера тех времен Василия Ширяева. Там он привлек внимание к себе великого художника Карла Брюллова и величайшего поэта Василия Жуковского, которые захотели освободить его из крепостного права. Но господин захотел довольно большую сумму способного юноши.

Для того чтобы собрать нужную сумму, семья Брюллова провела аукцион. Когда Шевченко обрел свободу, начал учиться в Петербургской академии искусств. Там он не только рисовал, но и изучал литературу, историю, разные гуманитарные дисциплины. В 1846 году Шевченко присоединился к Кирилло-Мефодиевскому братству — это была организация, которая ставила целью возродить украинскую освободительную борьбу. В 50-е годы его арестовали, как и многих других членов братства. Его осудили к службе рядовым в одном из Оренбургских корпусов, запретили рисовать и писать.

Через 10 лет Шевченко получил увольнение, но ему запретили жить на территории Украины. 10 марта 1861 Тараса Шевченко не стало.

Что еще сегодня отмечают?

Также 9 марта День землеустроителя Украины. Профессиональный праздник выпадает на вторую субботу марта. Поздравляют всех работающих в сфере распределения земельных ресурсов. Хотя широким массам людей эта профессия малоизвестна, однако она достаточно важна. Впервые праздник был отмечен в 1999 году по приказу действующего президента того времени Леонида Кучмы.

А еще 9 марта Международный день ди-джея. Молодой музыкальный и профессиональный праздник, созданный в 2002 году. Все средства, получаемые ди-джеями за свои выступления в этот день, перечисляются в детские благотворительные организации. Особой популярностью праздник пользуется в Великобритании.

9 марта Международный день поясных сумок. Выпадает на вторую субботу марта. Этот день был создан для того, чтобы почтить культовую сумку, ставшую основой моды 1980-х и 1990-х годов.

Также 9 марта – День генеалогии. Выпадает на вторую субботу марта. Событие создано для того, чтобы побуждать людей больше узнавать своих предков и глубже погрузиться в историю.

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