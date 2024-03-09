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  1. В Україні

Держдеп США хоче розширити штат співробітників посольства в Україні — ЗМІ

11:05, 9 березня 2024
США планують збільшити дипломатичну присутність в Україні.
Держдеп США хоче розширити штат співробітників посольства в Україні — ЗМІ
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Державний департамент США розглядає варіант відправки до посольства в Україні 30-40 додаткових працівників. Про це стверджує видання Foreign Policy.

Наголошується, що також планується послабити їх обмеження на пересування, які були введені з міркувань безпеки після повномасштабного російського вторгнення.

Конгрес США більше року вимагав від Білого дому збільшити дипломатичну присутність в Україні через значний обсяг роботи – від нагляду за американською допомогою до організації візитів офіційних осіб.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну в посольстві США в Києві працювали близько 800 осіб, більшість - місцеві працівники. Наразі персонал посольства налічує від 100 до 200 дипломатів та військовослужбовців США.

І представники посольства, і законодавці скаржилися Білому дому на те, що не вистачає ресурсів і можливостей для необхідної роботи, включаючи допомогу Україні.

Зокрема, обмеження на пересування не дозволяють фахівцям-підрядникам посольства США виїжджати на лінію фронту, щоб допомогти відремонтувати американську техніку (українські фахівці в деяких випадках не можуть цього робити через ризик порушення права інтелектуальної власності).

Коли саме буде прийнято рішення, джерело не уточнює. Офіційно це також поки що не підтверджувалося.

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