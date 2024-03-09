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  1. В Украине

Госдеп США хочет расширить штат сотрудников посольства в Украине — СМИ

11:05, 9 марта 2024
США планируют увеличит дипломатическое присутствие в Украине.
Госдеп США хочет расширить штат сотрудников посольства в Украине — СМИ
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Государственный департамент США рассматривает вариант отправки в посольство в Украине 30-40 дополнительных работников. Об этом утверждает издание Foreign Policy.

Отмечается, что также планируется ослабить их ограничения на передвижения, которые были введены из соображений безопасности после полномасштабного российского вторжения.

Конгресс США более года требовал от Белого дома увеличить дипломатическое присутствие в Украине из-за значительного объема работы – от надзора за американской помощью до организации визитов официальных лиц.

До полномасштабного вторжения рф в Украину в посольстве США в Киеве работали около 800 человек, большинство – местные работники. Сейчас персонал посольства насчитывает от 100 до 200 дипломатов и военнослужащих США.

И представители посольства, и законодатели жаловались Белому дому на то, что у них не хватает ресурсов и возможностей для необходимой работы, включая помощь Украине.

В частности, ограничения на передвижение не позволяют специалистам-подрядчикам посольства США выезжать на линию фронта, чтобы помочь отремонтировать американскую технику (украинские специалисты в некоторых случаях не могут этого делать из-за риска нарушения права интеллектуальной собственности).

Когда именно будет принято решение источник не уточняет. Официально это также пока не подтверждалось.

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