Конгресс США рассмотрит пакет помощи Украине не раньше апреля — СМИ

До 22 марта конгрессмены будут заниматься только вопросами бюджета США, а в конце марта у них запланированы каникулы.

Как ранее сообщалось, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и главы ключевых комитетов работают над альтернативным пакетом помощи для Украины. Он предусматривает использование конфискованных российских средств в качестве залога и предоставление кредитов.

По данным NBC News, планы находятся на предварительной стадии и еще далеки от окончательного формирования.

Издание утверждает, что дальнейшее ожидание может отодвинуть принятие пакета помощи для Украины на апрель. К тому же до 22 марта конгрессмены будут заниматься вопросами бюджета США и к вопросу Украины приступать не планируют.

Кроме того, в конце марта в Конгрессе будут двухнедельные каникулы.

Ранее спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон сообщал, что законопроект о дополнительном финансировании Украины будет рассмотрен только после того, как будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

Напомним, 8 марта Конгресс США одобрил пакет законопроектов для предотвращения шатдауна. Законодатели США также ведут переговоры по второму пакету из шести законопроектов, включая финансирование американских военных, чтобы обеспечить полное финансирование всех федеральных агентств до 22 марта.

Еще мы писали, что демократы Палаты представителей США не будут поддерживать альтернативный законопроект с помощью Украине, который предлагают республиканцы.

Также известно, что Палата представителей США может провести голосование за пакет финансовой помощи Украине в конце марта или в апреле 2024 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.