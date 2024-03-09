Ілон Маск представить відеохостинг, який стане конкурентом YouTube та Twitch

Американський мільярдер Ілон Маск також хоче перевершити месенджер для безпечного обміну повідомленнями Signal.

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Корпорація Twitter, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, наступного тижня планує розгорнути новий сервіс для відеохостингу для смарт-телевізорів Amazon та Samsung, повідомляє Fortune.

Маск розраховує залучити аудиторію, щоб вона переглядала відеоролики саме на його платформі, тим самим ставши конкурентною компанією для YouTube.

За словами одного з представників компанії, що є фахівцем у сфері соціальних медіа, інтерфейс нової програми для перегляду відео буде схожим на платформу YouTube для телевізорів.

Також Ілон Маск своїм новим сервісом планує конкурувати із сервісом для онлайн-трансляцій Twitch та месенджером для обміну повідомленнями Signal.

Раніше ми писали, що соцмережа Маска X може прибрати перегляд кількості лайків та репостів під публікаціями.

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