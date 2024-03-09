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США готувалися до ядерного удару росії по Україні наприкінці 2022 року — ЗМІ

12:40, 9 березня 2024
З кінця літа до осені 2022 року Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб запровадити плани на випадок появи дуже чітких ознак того, що росіяни збираються атакувати Україну ядерною зброєю.
США готувалися до ядерного удару росії по Україні наприкінці 2022 року — ЗМІ
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Наприкінці 2022 року Сполучені Штати Америки «ретельно готувалися» до того, що росія потенційно може ударити по Україні ядерною зброєю. Про це заявили два високопоставлені представники адміністрації США, стверджує CNN.

Чиновники зазначили, що адміністрація Байдена була дуже стурбована тим, що росія може використати тактичну або бойову ядерну зброю. При цьому видання вказує на безпрецедентний рівень планування на випадок «непередбачених обставин».

У CNN наголошують, що до висновку про ризик ядерного удару «привів не один показник, а сукупність подій, аналізу і, що особливо важливо, вельми чутливих нових розвідувальних даних».

Видання пише, що з кінця літа до осені 2022 року Рада національної безпеки США скликала серію засідань, щоб розробити плани дій на випадок появи дуже чітких ознак того, що росіяни збираються атакувати із застосуванням ядерної зброї.

Також вказується, що західні спецслужби отримали дані про те, що між російськими офіційними особами на той час велися переговори, в яких відкрито обговорювався ядерний удар.

Проте США жодного разу не отримували даних від розвідки, які б вказували на те, що росія робить кроки щодо мобілізації своїх ядерних сил для проведення такої атаки, додає CNN.

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