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  1. Суспільство

Які умови отримання додаткової грошової допомоги від ООН: роз’яснення

15:12, 9 березня 2024
Право на отримання додаткової грошової допомоги від ООН мають пенсіонери, які відповідають низці умовам.
Які умови отримання додаткової грошової допомоги від ООН: роз’яснення
Фото: proslav.info
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Пенсійний фонд України нагадав, що пенсіонери, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, можуть отримати додаткову грошову допомогу від ООН. Про це інформує офіційний сайт ПФУ.

Право на отримання додаткової грошової допомоги в межах реалізації проєкту мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:

отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених законодавством);

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком, визначеним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309);

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та / або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р. № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».

Виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.

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