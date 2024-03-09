Кабмін запускає програму компенсації аграріям вартості сільгосптехніки вітчизняного виробника

Для отримання компенсації вартості сільгосптехніки аграріям необхідно буде придбати техніку вітчизняного виробництва та подати до банку заявку на компенсацію і підтвердні документи.

Фото: volynpost.com

Міністерство економіки України повідомило, що Уряд запускає програму 25% компенсації вартості сільгосптехніки українського виробництва. Про це поінформував Урядовий портал.

Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що на її реалізацію заклали в бюджет цього року 1 млрд грн.

За її словами, надалі планується розширити дію програми на інші види техніки вітчизняного виробництва. «Виготовляти українське, купувати українське, розвивати українську промисловість - це наш шлях до економічного зростання та самозарадності», - сказала вона.

Перелік постачальників агротехніки, вартість якої може бути частково компенсована за умовами програми, почне формуватися після вступу в дію рішення Уряду та буде оприлюднений на офіційному веб-сайті Міністерства економіки.

Для отримання часткової компенсації вартості сільгосптехніки аграріям необхідно буде придбати техніку вітчизняного виробництва та подати до уповноваженого банку заявку на компенсацію і підтвердні документи.

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