В Україні можуть скоротити одразу 5 міністерств Кабміну — ЗМІ

В Україні планують скоротити щонайменше 5 міністерств із 19 наявних міністерств уряду.

Раніше ми писали, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 4 березня заявлял, що кількість міністерств в українському Уряді хочуть скоротити на третину.

Як повідомило видання NV з посилання на свої джерела в Офісі Президента, а також у парламентській фракції партії «Слуга народу», в країні планують скоротити щонайменше 5 міністерств із 19 наявних. В першу чергу ідеться про об'єднання «соціальних» відомств.

«Питання є і до деяких міністрів, і до віцепрем'єрів, наприклад, до Ірини Верещук, – її міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій планують розформувати. Те саме стосується і розформування міністерства молоді та спорту», - заявило джерело видання з ОП.

Також йдуть дискусії про те, щоб прибрати міністерство культури та інформполітики, яке поки що не має свого керівника, і розподілити його функції між іншими відомствами. «Можливо, ці функції передадуть під прем'єра, але щодо культури остаточного рішення ще немає», – сказав співрозмовник редакції серед представників фракції СН.

Можуть ліквідувати й міністерство агрополітики, об'єднавши його з Мінекономіки, – тим паче, що подібний «гібрид» колись уже існував. «Фактично, ми плануємо повернутися до тієї стратегії щодо об'єднання міністерств, яка вже була у 2019 році», – зазначив співрозмовник в оточенні Президента.

Водночас джерело в уряді повідомило, що 40% документації, яка зараз є щодо євроінтеграційних процесів, стосується аграрної теми. Це складні процеси, які Мінекономіки «не потягне». З огляду на це Шмигаль зараз не має наміру скорочувати Мінагро. Також на Банковій і на Грушевського була ідея скоротити міністерство ветеранів і передати його функції Мінсоцполітики. Бо останнє і так частково займається проблематикою ветеранів, а решту відповідних функцій можна було б віддати Міністерству охорони здоров’я.

Проте, як розповіло джерело у фракції СН, від цієї новації поки що відмовилися, і нинішнього в. о. керівника Мінветеранів Олександра Порхуна планують призначити міністром.

Також Денис Шмигаль нагадав про реформу державної служби. За його словами скоротили вже 20 тисяч вакансій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.