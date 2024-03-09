Наталі Портман офіційно розлучилася з чоловіком через зраду

Експодружжя завершило процес тихо і без зайвого розголосу.

Фото: Associated Press

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Відома американська актриса Наталі Портман офіційно розлучилася з чоловіком - хореографом Бенджаміном Мільп'є, повідомляє видання People з посиланням на представника зірки.

Пара була разом 11 років, але актрисі набридло терпіти постійні зради чоловіка. Останньою краплею стала його інтрижка із еко-активісткою Каміль Етьєн.

За словами представника актриси, їй складно було зважитися на розлучення, оскільки у пари двоє дітей – 12-річний син Алеф та 7-річна дочка Амалія.

Представник Портман заявив, що за цей рік, скільки тривав шлюборозлучний процес пари, Наталі стала сильнішою.

Видання додає, що парі вдалося розлучитися тихо та коректно повідомити дітей про зміни у їхній родині.

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