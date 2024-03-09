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Фактичний термін відсутності військовослужбовця в місці служби при дезертирстві може не перевищувати навіть і однієї доби, але це має значення лише для призначення покарання, зазначив Верховний Суд.

Прокурор стверджував, що не був ознайомлений зі змістом вироку, бо не брав участі у розгляді справи – що вирішила Об’єднана палата ККС стосовно строків на оскарження

У касаційній скарзі прокурор вказував, що він не брав участі у розгляді, проведеному в порядку, передбаченому ст. 382 КПК, тому не був обізнаний про ухвалення вироку і його зміст, а копія вироку надійшла до прокуратури значно пізніше.

Для розрахунку податку на нерухомість Мінюст відтепер буде передавати дані про власників квартир і будинків до Податкової в автоматичному порядку

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  1. У світі

Наталі Портман офіційно розлучилася з чоловіком через зраду

13:37, 9 березня 2024
Експодружжя завершило процес тихо і без зайвого розголосу.
Наталі Портман офіційно розлучилася з чоловіком через зраду
Фото: Associated Press
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Відома американська актриса Наталі Портман офіційно розлучилася з чоловіком - хореографом Бенджаміном Мільп'є, повідомляє видання People з посиланням на представника зірки.

Пара була разом 11 років, але актрисі набридло терпіти постійні зради чоловіка. Останньою краплею стала його інтрижка із еко-активісткою Каміль Етьєн.

За словами представника актриси, їй складно було зважитися на розлучення, оскільки у пари двоє дітей – 12-річний син Алеф та 7-річна дочка Амалія.

Представник Портман заявив, що за цей рік, скільки тривав шлюборозлучний процес пари, Наталі стала сильнішою.

Видання додає, що парі вдалося розлучитися тихо та коректно повідомити дітей про зміни у їхній родині.

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