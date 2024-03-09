В Киевской области мотоциклист на пешеходном переходе снес 9-летнего мальчика

Ребенка с подозрением на перелом ноги и травмой головы доставили в больницу.

В пятницу, 8 марта, в Белой Церкви Киевской области 47-летний мотоциклист совершил наезд на 9-летнего мальчика, который, по предварительной информации, перебегал нерегулируемый пешеходный переход. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Авария произошла по улице Павличенко. В результате ДТП ребенка с подозрением на перелом ноги и травмой головы доставили в больницу.

В полиции добавили, что по факту аварии следователи начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе столицы произошло ДТП с пострадавшими. На бульваре Михновского водитель BMW не справился с управлением и сначала въехал в металлический отбойник, после чего столкнулся с автомобилем Toyota.

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