От машины остался металлолом: в Киеве произошло серьезное ДТП, фото

В результате аварии водитель и пассажир «BMW» получили телесные повреждения.

В субботу, 2 марта, в Голосеевском районе столицы произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

На бульваре Михновского водитель BMW не справился с управлением и сначала въехал в металлический отбойник, после чего столкнулся с автомобилем Toyota.

В результате автопроисшествия водитель BMW получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и резаной раны головы, а его пассажира, 18-летнего киевлянина, врачи госпитализировали в медицинское учреждение с переломом плечевой кости.

В полиции добавили, что было начато уголовное производство.

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