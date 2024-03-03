Від машини залишився металобрухт: у Києві сталася серйозна ДТП, фото

Внаслідок аварії водій та пасажир «BMW» отримали тілесні ушкодження.

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У суботу, 2 березня, у Голосіївському районі столиці сталася ДТП із потерпілими. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

На бульварі Міхновського керманич «BMW» не впорався з керуванням та спочатку вʼїхав у металевий відбійник, після чого зіткнувся із автомобілем «Toyota».

Внаслідок автопригоди водій «BMW» отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та різаної рани голови, а його пасажира, 18-річного киянина, лікарі госпіталізували до медичного закладу із переломом плечової кісті.

У поліції додали, що було розпочато кримінальне провадження.

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