У Мінсоцполітики пояснили, чому пенсії проіндексували на 8%, хоча обіцяли на 13%

Українцям пояснили питання показника підвищення пенсій у березні.

Фото: 24tv.ua

У Міністерстві соціальної політики пояснили громадянам, чому пенсії проіндексували з березня на 8%, хоча раніше була інформація про 13%. Відповідь на це питання оприлюднили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що розмір індексації розраховують за визначеною законодавством формулою, при цьому зважають на два показники: інфляція за попередній рік; зростання середньої заробітної плати за минулі три роки.

Відомство наголошує, що у серпні 2023 року, коли велася робота над держбюджетом на 2024 рік, врахували прогнозний показник інфляції – 14,7%, проте за результатами року економіка продемонструвала кращі показники, отже темпи інфляції суттєво зменшились.

«Отже індексацію обрахували з огляду на остаточні офіційні значення: інфляції – 5,1%; зростання середньої заробітної плати за 2021-2023 роки – 10,81%. Отже, її розмір змінився і тепер становить 8%. Проте ця цифра є вищою за показник зростання цін у 2023 році», - пояснили у міністерстві.

Зазначимо, що у березні індексацію пенсій вперше провели одночасно для всіх пенсіонерів.

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