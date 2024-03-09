У Мінсоцполітики пояснили, чому пенсії проіндексували на 8%, хоча обіцяли на 13%

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Депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном

Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

Втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню також за власною ініціативою суду, а їх відсутність не є підставою для повернення скарги – Верховний Суд

Суд апеляційної інстанції зазначивши в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Якщо викривач мав судимості і співпрацював з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, це ще не свідчить про наявність провокації – Верховний Суд

Наявність у особи судимостей, а також її співпраця з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, самі по собі не свідчать про наявність провокації – Верховний Суд.

Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

  1. В Україні

У Мінсоцполітики пояснили, чому пенсії проіндексували на 8%, хоча обіцяли на 13%

22:29, 9 березня 2024
Українцям пояснили питання показника підвищення пенсій у березні.
У Мінсоцполітики пояснили, чому пенсії проіндексували на 8%, хоча обіцяли на 13%
Фото: 24tv.ua
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У Міністерстві соціальної політики пояснили громадянам, чому пенсії проіндексували з березня на 8%, хоча раніше була інформація про 13%. Відповідь на це питання оприлюднили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що розмір індексації розраховують за визначеною законодавством формулою, при цьому зважають на два показники: інфляція за попередній рік; зростання середньої заробітної плати за минулі три роки.

Відомство наголошує, що у серпні 2023 року, коли велася робота над держбюджетом на 2024 рік, врахували прогнозний показник інфляції – 14,7%, проте за результатами року економіка продемонструвала кращі показники, отже темпи інфляції суттєво зменшились.

«Отже індексацію обрахували з огляду на остаточні офіційні значення: інфляції – 5,1%; зростання середньої заробітної плати за 2021-2023 роки –  10,81%. Отже, її розмір змінився і тепер становить 8%. Проте ця цифра є вищою за показник зростання цін у 2023 році», - пояснили у міністерстві.

Зазначимо, що у березні індексацію пенсій вперше провели одночасно для всіх пенсіонерів.

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