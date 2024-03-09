В Киеве произошел смертельный пожар

Во время пожара в отселенном здании погиб человек.

В пятницу, 8 марта, в Шевченковском районе Киева произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в столице.

Возгорание произошло в двухэтажном отселенном здании на улице Студенческой.

Спасатели ликвидировали пожар в 23:46. Во время ликвидации пожара на первом этаже обнаружено тело человека.

Обстоятельства трагического случая и причины пожара будут устанавливаться правоохранителями.

Ранее сообщалось, в Киеве вспыхнул масштабный пожар на территории экопарка «Осокорки».

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