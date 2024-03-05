В Криму вражено російський корабель «сергій котов» – у ГУР підтвердили

Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів, зауважують у ГУР.

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У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України атакував патрульний корабель чорноморського флоту рф «cєрґєй котов».

Як повідомили у ГУР МОУ, місія відбулась у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Внаслідок удару морськими дронами російський корабель проекту 22160 «сєрґєй котов» зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Вогневе ураження «котова» відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки.

Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів, зауважують у ГУР.

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