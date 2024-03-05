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В Высшем совете правосудия пока не знают, где разместить дисциплинарных инспекторов

Выделенное дисциплинарным инспекторам здание находится в аварийном состоянии.

Искреннее раскаяние лица возможно на любой стадии уголовного процесса – Верховный Суд

О искренности раскаяния лица свидетельствует его поведение после совершения преступления, отметил Верховный Суд.

Прокурор утверждал, что не был ознакомлен с содержанием приговора, потому что не принимал участия в рассмотрении дела – что решила Объединенная палата КУС относительно сроков обжалования

В кассационной жалобе прокурор указывал, что он принимал участия в рассмотрении, проведенном порядке, предусмотренном ст. 382 УПК, поэтому не был осведомлен о вынесении приговора и его содержании, а копия приговора поступила в прокуратуру значительно позже.

Суд путем осуществления правосудия только применяет нормы закона, однако не может перенимать на себя функции законодательного органа, – позиция ОП КУС ВС

Объединенная палата КУС ВС высказалась о толковании признака «в условиях военного положения» при квалификации кражи, за которую законодатель во время войны предусмотрел безальтернативную санкцию лишения свободы от 5 лет.

Судьи Верховного Суда США по делу Трампа разделились во мнениях относительно полномочий штатов, полный текст решения

5 судей ВС США против 4-х постановили, что штаты также не имеют полномочий применять запрет 14-й поправки, которая говорит, что участвовавшие в «восстании» после присяги лишаются права вновь занимать должности, к любым кандидатам на федеральном уровне.

  1. В Украине

В Крыму поражен российский корабль «сергей котов» – в ГУР подтвердили

08:39, 5 марта 2024
Стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов, отмечают в ГУР.
В Крыму поражен российский корабль «сергей котов» – в ГУР подтвердили
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В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины атаковало патрульный корабль черноморского флота рф «сергей котов».

Как сообщили в ГУР МОУ, миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

В результате удара морскими дронами российский корабль проекта 22160 «сергей котов» получил повреждения корма, правого и левого бортов.

Огненное поражение «котова» произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива.

Стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов, отмечают в ГУР.

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