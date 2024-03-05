В Крыму поражен российский корабль «сергей котов» – в ГУР подтвердили

Стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов, отмечают в ГУР.

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В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины атаковало патрульный корабль черноморского флота рф «сергей котов».

Как сообщили в ГУР МОУ, миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

В результате удара морскими дронами российский корабль проекта 22160 «сергей котов» получил повреждения корма, правого и левого бортов.

Огненное поражение «котова» произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива.

Стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов, отмечают в ГУР.

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