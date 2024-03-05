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  1. В Украине

Аудит Минобороны обнаружил на складе 30 тысяч турникетов, которые пролежали там почти год

08:51, 5 марта 2024
Эти турникеты получили еще в апреле 2023 года, и только спустя шесть месяцев военная часть выдала первые из них военным – всего 458 единиц.
Аудит Минобороны обнаружил на складе 30 тысяч турникетов, которые пролежали там почти год
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На складах Командования медицинских сил аудит Министерства обороны обнаружил 30 тысяч турникетов, которые хранились почти год. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, отметив, что после проведения аудита должностные лица начали выдачу турникетов военным.

В сообщении говорится, что почти 30 тысяч новых качественных медицинских турникетов SOF производства США были обнаружены в хранилище одной из воинских частей подчинения Командования медицинских сил в Житомирской области. Эти турникеты получены еще в апреле 2023 года, и только спустя шесть месяцев военная часть выдала первые из них военным – всего 458 единиц.

В Минобороны отмечают, что после проведения аудита ответственные должностные лица приступили к выдаче турникетов, сейчас почти треть – уже у военнослужащих. Также инициирована выдача другого медицинского имущества (индивидуальные аптечки, рюкзаки для боевых медиков), которые длительное время хранились на складах в значительном количестве.

О результатах внутреннего аудита уже сообщили Министру обороны Рустему Умерову.

Также ранее аудит Министерства обороны установил факт безосновательной выплаты дополнительного денежного вознаграждения отдельным военнослужащим в воинских частях четырех регионов. Как сообщает пресс-служба Минобороны, речь идет о сумме 186,6 миллиона гривен.

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