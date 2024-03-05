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  1. В Украине

Даниил Гетманцев о введении военного сбора для ФЛПов и не только: Кабмин готовит законопроект

08:13, 5 марта 2024
Правительство готовит законопроект, который позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет.
Даниил Гетманцев о введении военного сбора для ФЛПов и не только: Кабмин готовит законопроект
Источник фото: rada.gov.ua
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Кабинет Министров готовит законопроект, который позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет. В частности, военный сбор хотят ввести для частных предпринимателей.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телемарафона.

Он отметил, что Минфин работает над увеличением доходов госбюджета на 44 млрд гривен. Это хотят сделать за счет увеличения военного сбора, введения военного сбора для ФЛП, юридических плательщиков единого налога, определенных видов операций с недвижимым имуществом и ювелирными изделиями.

По словам нардепа, ведомство подготовило комплекс предложений, которые будут предложены депутатам в качестве законопроекта.

«Уже в марте ожидаем этот законопроект», - добавил Гетманцев.

Как мы писали ранее, Минфин анонсировал повышение военного сбора и акцизов для наполнения бюджета. Изменения, возможно, будут касаться юридических лиц – плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога третьей и четвертой групп, а также ФЛП – плательщиков единого налога.

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