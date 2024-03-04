Украина не получила собранные для нее деньги в Польше, – Шмыгаль

Шмыгаль заявил, что собранные для Украины средства вероятно пошли на поддержку Польши.

Источник фото: kmu.gov.ua

Средства, которые были собраны для Украины во время двух конференций в Варшаве в апреле и мае 2022 года, до сих пор не поступили в страну. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта.

Одна из конференций, Stand Up For Ukraine, состоялась в Варшаве 9 апреля 2022 года и принесла собранные 10,1 миллиарда евро, часть которых была предназначена для Украины. Однако, по словам Шмыгаля, Украина до сих пор не получила ни одного из этих средств.

Еще одна конференция, приуроченная к сбору средств для Украины, состоялась в Варшаве 5 мая 2022 года и собрала 6 миллиардов евро. Однако и из этой суммы Украина не получила ни одного платежа.

"Мы, конечно же, понимаем, что эти средства пошли на поддержку Польши", - отметил премьер.

Отметим, что конференцию Stand Up For Ukraine инициировали президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Джастин Трюдо с целью сбора средств для украинских внутренне перемещенных лиц и беженцев. Международную конференцию доноров для Украины организовал тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с другими иностранными лидерами.

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